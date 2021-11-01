facebook_pixel
    01 ноября 2021, 23:02

    «Раздражающий хайп» Бузовой закроет ей дорогу во МХАТ. Кехман мог допустить скандал во имя одной цели

    Театральный критик Марина Тимашева: Бузова может стать первой жертвой для возвращения во МХАТ Татьяны Дорониной

    Александра Ломейко, Дмитрий Толокевич

    МХАТ отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, который должен был состояться 2 ноября. Причиной назвали плохую продажу билетов. Не исключено, что театр насовсем откажется от приглашения артистки в свои постановки. Сама Бузова обвинила нового гендиректора МХАТа Владимира Кехмана во лжи. Что он задумал — избавиться от неугодной фигуры или ищет пиара, разбирался «360».

    «Раздражающий хайп» Бузовой закроет ей дорогу во МХАТ. Кехман мог допустить скандал во имя одной цели

    Информация об отмене «Чудесного грузина» появилась на сайте МХАТ имени Горького 30 октября.

    «МХАТ <…> отменяет 2 ноября спектакль „Чудесный грузин“ в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», — отметили в пресс-службе театра, добавив, что решение принял генеральный директор Владимир Кехман.

    Спектакль из репертуара не сняли — перенесли на неопределенный срок.

    Суть скандала

    В МХАТе заявили, что частично в отмене спектакля виновата сама Бузова. Якобы она поздно запустила рекламу постановки. Но пока пресс-служба готовила объявление об отмене, билеты раскупили.

    Бузова опубликовала в Instаgrаm скриншот с сайта МХАТа, где как раз видна надпись о раскупленных на «Чудесного грузина» билетах.

    «Раздражающий хайп» Бузовой закроет ей дорогу во МХАТ. Кехман мог допустить скандал во имя одной цели | Изображение 1Источник фото: Instagram

    «Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакль с моим участием», — написала она, адресовав Кехману эмодзи со знаком мира.

    Источники рассказали, что новый гендиректор театра может и вовсе отказаться от участия Ольги Бузовой в постановках. По их версии, Владимира Кехмана раздражает «все, что связано с хайпом».

    «Он требует от худрука театра Эдуарда Боякова немедленно прекратить подобные вещи», — пояснили знакомые с ситуацией лица.

    Не исключено, что и спектаклей с «патриотическим» и «сталинистским» содержанием во МХАТе не будет. Позже Бузова рассказала, как с ней в СМС начали прощаться актеры из труппы.

    «Хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря. У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!» — задалась вопросом артистка.

    Жертва во имя Дорониной

    Причин разразившегося скандала может быть несколько. Театральный критик Марина Тимашева в беседе с «360» напомнила, что Кехман в первом после своего назначения интервью рассказал о планах вернуть во МХАТ Татьяну Доронину.

    «Отношение Дорониной к тому, что на сцене театра, которым она руководила, выступает Ольга Бузова, я думаю, не нужно объяснять. Оно довольно очевидно и понятно — так же, как и, судя по всему, ее отношение к новому руководству театра. Во всяком случае, она туда не приходит», — заметила Тимашева.

    Я полагаю, что генеральный директор Владимир Кехман мог таким образом принести первую жертву Татьяне Дорониной в своих попытках уломать ее каким-то образом вернуться в театр и смилостивиться

    Марина Тимашеватеатральный критик.

    Критик допустила, что произошедшее связано и с введением QR-кодов. Например, многие не купили билеты или были вынуждены их сдать, потому что кодов у них нет.

    «Зал МХАТа гигантский. Если при заполнении 50% мест, от этих 50% еще 25% сдали билеты, то создастся ощущение, что артистов на сцене больше, чем в зале», — сказала она.

    Обычно, подчеркнула Тимашева, в театр проданы бывают все билеты, а цены на них довольно бюджетные.

    «Думаю, что это очень редкая ситуация», — ответила она на вопрос о том, как часто спектакли отменяют из-за плохой продажи билетов.

    Театр сор из избы не выносит

    Художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и критик Ирина Павлова добавила, что отмена спектаклей происходит по многим причинам. С одной оговоркой.

    «Никогда обычно, если не хотят такого неприятного скандала, если это не происходит в целях пиара, театр сор из избы не выносит. Артист нажрался, пишут — заболел, артист послал директора театра — пишут „в связи с недоступностью прочтения пьесы“», — объяснила она.

    Театр — это общежитие. Это вам не кино. Люди тут годами живут и понимают, что им и дальше тут жить. Поэтому если возникает скандал, ищите одно из двух: кто-то от кого-то хочет избавиться — один момент. Или это сделано ради пиара

    Ирина Павловахудрук российских программ ММКФ.

    Павлова пояснила, что не собирается со свой стороны судить о произошедшем. Однако Владимира Кехмана она нашла в чем-то похожим на Ольгу Бузову.

    «Кехман примерно такой же, как Бузова. Только он профессионал и это подтвердил. Бузова, извините, никто и звать ее никак. Да, она приносит деньги, но это повод для знакомства, что ли?» — задалась вопросом критик.

    Она напомнила, что у нового генерального директора МХАТа не было, по большому счету, провальных проектов. У Михайловского театра, где он выступает в роли художественного руководителя, замечательная репутация. Новосибирский театр оперы и балета, которым тоже руководит Кехман, отреставрирован, «репертуар поставлен, артисты счастливы, никаких претензий к Кехману нет».

    «Величины несопоставимые. Решение Кехмана — это профессиональное решение, даже если оно нам кажется неразумным», — заключила Ирина Павлова, предложив Бузовой и дальше продавать билеты в Instagram.