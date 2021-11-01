«Раздражающий хайп» Бузовой закроет ей дорогу во МХАТ. Кехман мог допустить скандал во имя одной цели

МХАТ отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, который должен был состояться 2 ноября. Причиной назвали плохую продажу билетов. Не исключено, что театр насовсем откажется от приглашения артистки в свои постановки. Сама Бузова обвинила нового гендиректора МХАТа Владимира Кехмана во лжи. Что он задумал — избавиться от неугодной фигуры или ищет пиара, разбирался «360».

Информация об отмене «Чудесного грузина» появилась на сайте МХАТ имени Горького 30 октября.

«МХАТ <…> отменяет 2 ноября спектакль „Чудесный грузин“ в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений», — отметили в пресс-службе театра, добавив, что решение принял генеральный директор Владимир Кехман.

Спектакль из репертуара не сняли — перенесли на неопределенный срок.

Суть скандала

В МХАТе заявили, что частично в отмене спектакля виновата сама Бузова. Якобы она поздно запустила рекламу постановки. Но пока пресс-служба готовила объявление об отмене, билеты раскупили.

Бузова опубликовала в Instаgrаm скриншот с сайта МХАТа, где как раз видна надпись о раскупленных на «Чудесного грузина» билетах.

Источник фото: Instagram

«Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакль с моим участием», — написала она, адресовав Кехману эмодзи со знаком мира.

Источники рассказали, что новый гендиректор театра может и вовсе отказаться от участия Ольги Бузовой в постановках. По их версии, Владимира Кехмана раздражает «все, что связано с хайпом».

«Он требует от худрука театра Эдуарда Боякова немедленно прекратить подобные вещи», — пояснили знакомые с ситуацией лица.

Не исключено, что и спектаклей с «патриотическим» и «сталинистским» содержанием во МХАТе не будет. Позже Бузова рассказала, как с ней в СМС начали прощаться актеры из труппы.

«Хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря. У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!» — задалась вопросом артистка.

Жертва во имя Дорониной

Причин разразившегося скандала может быть несколько. Театральный критик Марина Тимашева в беседе с «360» напомнила, что Кехман в первом после своего назначения интервью рассказал о планах вернуть во МХАТ Татьяну Доронину.

«Отношение Дорониной к тому, что на сцене театра, которым она руководила, выступает Ольга Бузова, я думаю, не нужно объяснять. Оно довольно очевидно и понятно — так же, как и, судя по всему, ее отношение к новому руководству театра. Во всяком случае, она туда не приходит», — заметила Тимашева.

Я полагаю, что генеральный директор Владимир Кехман мог таким образом принести первую жертву Татьяне Дорониной в своих попытках уломать ее каким-то образом вернуться в театр и смилостивиться Марина Тимашева театральный критик.

Критик допустила, что произошедшее связано и с введением QR-кодов. Например, многие не купили билеты или были вынуждены их сдать, потому что кодов у них нет.

«Зал МХАТа гигантский. Если при заполнении 50% мест, от этих 50% еще 25% сдали билеты, то создастся ощущение, что артистов на сцене больше, чем в зале», — сказала она.

Обычно, подчеркнула Тимашева, в театр проданы бывают все билеты, а цены на них довольно бюджетные.

«Думаю, что это очень редкая ситуация», — ответила она на вопрос о том, как часто спектакли отменяют из-за плохой продажи билетов.

Театр сор из избы не выносит

Художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и критик Ирина Павлова добавила, что отмена спектаклей происходит по многим причинам. С одной оговоркой.

«Никогда обычно, если не хотят такого неприятного скандала, если это не происходит в целях пиара, театр сор из избы не выносит. Артист нажрался, пишут — заболел, артист послал директора театра — пишут „в связи с недоступностью прочтения пьесы“», — объяснила она.

Театр — это общежитие. Это вам не кино. Люди тут годами живут и понимают, что им и дальше тут жить. Поэтому если возникает скандал, ищите одно из двух: кто-то от кого-то хочет избавиться — один момент. Или это сделано ради пиара Ирина Павлова худрук российских программ ММКФ.

Павлова пояснила, что не собирается со свой стороны судить о произошедшем. Однако Владимира Кехмана она нашла в чем-то похожим на Ольгу Бузову.

«Кехман примерно такой же, как Бузова. Только он профессионал и это подтвердил. Бузова, извините, никто и звать ее никак. Да, она приносит деньги, но это повод для знакомства, что ли?» — задалась вопросом критик.

Она напомнила, что у нового генерального директора МХАТа не было, по большому счету, провальных проектов. У Михайловского театра, где он выступает в роли художественного руководителя, замечательная репутация. Новосибирский театр оперы и балета, которым тоже руководит Кехман, отреставрирован, «репертуар поставлен, артисты счастливы, никаких претензий к Кехману нет».

«Величины несопоставимые. Решение Кехмана — это профессиональное решение, даже если оно нам кажется неразумным», — заключила Ирина Павлова, предложив Бузовой и дальше продавать билеты в Instagram.