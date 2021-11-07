Бывшего худрука МХАТ Боякова убрали из списка великих руководителей театра

Бывшего худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова вычеркнули из списка великих руководителей театра, которые в разные годы сохраняли традиции его основоположников. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, имя Боякова исчезло со стенда возле театра. Раньше он был последним продолжателем традиций МХАТа. Однако сейчас список замыкает его предшественница Татьяна Доронина.

«МХАТ — это продолжение традиций великих основоположников руководителями театра разных лет: И. Москвиным, О. Ефремовым, Т. Дорониной», — сказано в обновленной надписи.

Ранее новый директор театра Владимир Кехман снял со стены портрет Эдуарда Боякова после ухода последнего из МХАТа. Об увольнение Боякова стало известно 2 ноября. Он покинул пост худрука несмотря на пятилетний контракт, который еще не завершился.

Бояков подчеркнул, что уйти из театра его попросил новый гендиректор театра Владимир Кехман. В Министерстве культуры РФ заявили, что увольнение Эдуарда Боякова стало для них полной неожиданностью. Эту новость они узнали из публикаций СМИ. В ведомстве отметили, что по уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя.