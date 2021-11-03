Выходные против коронавируса. Какие регионы России продлят нерабочие дни после 7 ноября

Нерабочая неделя в России должна завершиться 7 ноября, однако уже сейчас появились слухи о продлении рабочих дней. Кремль призвал россиян не верить всему, что пишут в Сети — власти не намерены продлевать выходные на федеральном уровне. Однако регионы могут принять такое решение, исходя из текущей ситуации с коронавирусом. «360» разобрался, кто задумывается о дополнительных нерабочих днях, а кто уже решил их ввести.

Федеральный уровень

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян не верить слухам о возможности продления режима нерабочих дней после 7 ноября. Он призвал доверять только официальным данным и подчеркнул, что у администрации президента сейчас нет плана действий по новым ограничениям.

Он добавил, что власти каждого региона наделены особыми полномочиями на период пандемии: они могут самостоятельно принимать решение о введении выходных дней, основываясь на ситуации с коронавирусом. Именно так раньше поступили Москва и Подмосковье, которые ввели нерабочие дни с 28 октября — на два дня раньше, чем было прописано в президентском указе.

При этом Минобрнауки России разрешило вузам продлить дистанционный режим обучения даже после завершения нерабочих дней.

С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий Минобрнауки России

Вузам также разрешили проводить удаленно промежуточную аттестацию и сессию.

Регионы

Подмосковье и Москва

Власти Московской области пока не сообщали о планах продлевать нерабочие дни. При этом в Москве опровергли такую возможность еще до того, как начался режим нерабочих дней. 25 октября в столичном оперштабе подчеркнули, что после 7 ноября не будут продлевать выходные.

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — сказано в сообщении.

Новгородская область

Новгородская область первой из регионов продлила режим нерабочих дней, а также приняла решение ужесточить существующие ограничения. Длинные выходные закончатся 12 ноября, при этом 13 и 14 ноября выпадают на субботу и воскресенье. В общей сложности нерабочие дни будут длиться почти три недели — они начались 25 октября, раньше, чем в большинстве регионов.

Такие меры ввели из-за продолжающегося роста новых случаев заражения коронавирусом. Губернатор региона Андрей Никитин отметил, что за последние сутки выявили 280 новых пациентов с ковидом — это довольно много. А свободных коек в больницах области становится все меньше — их осталось около 13%.

Кроме того, ограничения решили усилить из-за большого числа нарушений существующих ограничений со стороны бизнеса. С 8 по 15 ноября в регионе закроются непродовольственные магазины, кинотеатры, концертные залы, парикмахерские и сауны а кафе и рестораны продолжат работать только на вынос и на доставку.

Удмуртия

Власти пока не приняли решение о продлении нерабочих дней. Глава республики Александр Бречалов отметил, что все будет зависеть от ситуации с заболеваемостью и вакцинацией жителей к 7 ноября. Он подчеркнул, что окончательное решение будет принято до 5 ноября.

«Если темпы вакцинации будут оставаться высокими, то мы будем стремиться с 8 ноября смягчить ограничительные меры, но если нет, то как минимум нам придется продлить ограничительные меры, в самом крайнем случае ужесточить», — заявил Бречалов.

При этом власти уже приняли решение насчет дистанционного обучения школьников — оно завершится 8 ноября, дети вернуться в классы.

Коми

Губернатор Коми Владимир Уйба допустил продление нерабочих дней. Он подчеркнул, что решение будет принимать оперативный штаб, основываясь на статистике после нерабочей недели. О том, продолжатся ли выходные после 7 ноября, станет известно в субботу, 6 ноября.

Амурская область

Власти Амурской области примут решение о продлении выходных после 7 ноября. Все будет зависеть от эпидемической ситуации, подчеркнул у губернатор Василий Орлов. При этом он уточнил, что в регионе не стали вводить нерабочие дни раньше 30 октября, потому что «чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать». Однако при необходимости в регионе готовы ввести жесткие меры — вплоть до локдауна.

Ульяновская область

Введение дополнительных выходных не исключил и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости», — отметил он.

Псковская область

Власти Псковской области приняли решение расширить систему QR-кодов. Ее не планируют отменять в новогодние праздники, отметил губернатор Михаил Ведерников.

«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор», — рассказал он.

Сейчас в регионе нельзя посещать общепит и различные заведения досуга без QR-кода. При этом в театры, музеи и кино нельзя попасть даже с ним. Однако продлевать нерабочие дни власти не планируют.