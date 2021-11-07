Задержанных после драки в Новых Ватутинках отправили под арест

Четырех задержанных после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве отправили под арест. Такую меру пресечения избрал Щербинский суд Москвы.

Подозреваемые в нападении во время заседания суда признали свою вину в хулиганстве, но отвергли обвинения в покушении на убийство. В СИЗО им придется провести два месяца — до 5 января.

В московском управлении СК ранее заявили, что будут ходатайствовать об аресте четверых нападавших.

Отец с четырехлетним ребенком подвергся нападению четырех незнакомцев в районе Новые Ватутинки вечером 4 ноября. Предположительно, конфликт у них начался еще в магазине, после чего четверо нападавших нагнали потерпевшего и избили толпой. Кадры с дракой распространились по социальным сетям. Изначально завели дело по статье «Хулиганство», но председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью «Покушение на убийство».

Адвокат Сергей Афанасьев ранее сообщил «360», что если будет доказана вина фигурантов в покушении на убийство, то им может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы.