Отсутствие Путина на саммите в Глазго задело США. Горящую тундру сделали символом климатических проблем

Джо Байден раскритиковал Россию и Китай на саммите по климату в Глазго. Президент США упрекнул Владимира Путина в том, что тот не участвует в подобных мероприятиях и якобы не хочет решать проблему с климатом, хотя «у него тундра горит». Политологи назвали это попыткой отвести внимание американцев от реальных проблем, которых в США сейчас более чем достаточно. Россия же активно работает над улучшением климата — как самостоятельно, так и в партнерстве с другими странами.

Критика Джо Байдена из-за тундры

Джо Байден на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго, отметил, что Россия и КНР «не явились» на встречу G20 в Риме, а теперь решили не присутствовать на саммите.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — процитировало Байдена РИА «Новости».

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что с уважением относится к решению глав России и Китая не приезжать на саммит из-за пандемии.

Видеообращение Путина для саммита

При этом Путин записал видеообращение для саммита. В нем он назвал лесные массивы страны уникальным ресурсом, который позволит внести вклад в спасение планеты от изменения климата. Президент подчеркнул, что Россия поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Сделать это планируется именно с помощью лесов. Они, по словам Путина, обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода и составляют почти 20% от всех мировых лесных массивов.

«Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления», — процитировала Путина газета «Известия».

Россия и еще 104 страны на саммите в Глазго договорились остановить процесс обезлесения. В совместном заявлении говорится о намерении остановить и обратить вспять исчезновение лесов и деградацию земель уже к 2030 году. На реализацию программы выделят 14 миллиардов фунтов стерлингов (19,2 миллиарда долларов) — государственных и частных средств.

Саммит о климате — рядовое событие

Саммит в Глазго — «очередное сотрясание воздуха». Такое мнение выразил президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. В разговоре с «360» он отметил, что если бы кто-то из мировых лидеров серьезно занимался вопросами климата, то саммит готовился бы более тщательно.

«Демонстративный кортеж из 100 автомобилей у президента США или полеты Бориса Джонсона на самолете, который не соответствует экологическим нормам, уже говорят о том, что мировые лидеры относятся к этому (к саммиту — прим. ред.) как к рядовому, ритуальному событию», — пояснил Подлесный.

Что касается заявлений Байдена о горящей тундре, политолог назвал это нонсенсом. Он подчеркнул, что тундра не горит. В свое время горели леса — из-за климатических условий. И с этим героически боролись и пожарные, и волонтеры.

«Обвинить Путина в том, что он ничего не делает для этого, — это просто смешно. Более того, Путин объявил, что Россия будет переходить к реальным шагам по сокращению углеродных выбросов и к 2060 году эти выбросы должны будут сведены практически к нулю. Ни одна другая страна не предложила миру так называемую дорожную карту, а Россия это сделала», — подчеркнул Подлесный.

У Путина напряженный график

У Путина крайне напряженный график и много дел. За последние несколько дней у него было сразу несколько серьезных совещаний, в том числе по военным поводам, что связано с ситуациями на границах с Россией. Речь идет и о заявлениях с украинской стороны, и о ситуации в Азербайджане. Об этом «360» рассказал политолог Никита Донцов.

«Думаю, у президента Путина есть много важных дел, из-за которых он должен оставаться в России. Не все, что делает президент, показывают по телевизору. Глава государства проводит много закрытых встреч, совещаний, которые касаются безопасности нашей страны», — отметил Донцов.

Международные саммиты по экологии, по мнению Донцова, тоже важны, в них надо принимать участие. Это и сделал Путин — в том формате, который счел необходимым. Глава России обратил внимание на тему лесов и поддержал общее заявление.

«Путин в своем видеообращении достаточно прямо сказал, что на территории России находится очень большое количество лесных массивов. Это даже в общемировой численности составляет большой процент. И мы сами принимаем здесь решение, как их сохранять. Нам для этого такие конференции не нужны. Наше государство ведет планомерную работу в этом направлении. Конечно, мы рады, что все остальные страны озабочены экологическим вопросом, готовы сотрудничать, но и сами развиваемся в этом направлении», — пояснил Донцов.

Байдену стоит следить за пожарами в США

Заявление Байдена удивило и председателя правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эксперта Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрея Нагибина.

«Эта вот реплика в нашу сторону… Некая претензия. <…> Да, у нас действительно горела в основном Якутия. Но Джо Байден говорит о других, а о себе вообще не хочет», — подчеркнул он в разговоре с «360».

Нагибин добавил, что, по статистике, в Якутии сгорело 250 тысяч гектаров, когда были сильные пожары, а в Калифорнии — 390 тысяч гектаров. При этом в России удалось сохранить практически все населенные пункты, в США же сгорело все — вместе с жильем.

Попытка обвинить Россию даже в том, чего нет

Слова Байдена о якобы отсутствии у России и Китая интереса к вопросам климата политолог объяснил нехваткой политической повестки у главы США. Подлесный же уверен, что это была очередная попытка обвинить российскую сторону во всем — даже в том, чего нет.

«Политика превалирует здесь над какими-то климатическими проблемами. Это было сделано больше для внутреннего использования. <...> Сейчас трещит по швам вся внутренняя политика США: проблемы с COVID-19, с экономикой, с финансами», — подчеркнул Подлесный.

Он отметил, что сейчас в США в любой момент может лопнуть так называемый финансовый пузырь. Речь идет об огромном кредитном долге, который может обрушить доллар. А доллар, как мировая резервная валюта, повлияет на все экономики. И виновны в этом будут США.

«Поэтому Байдену в очередной раз нужно отвлечь внимание своих граждан от реальных проблем», — заключил политолог.