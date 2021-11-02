МХАТ имени Горького покинули худрук и пресс-секретарь. Новый директор может обойтись и без них

Назначение нового директора в МХАТ имени Горького привело к первыми увольнениям: по собственному желанию театр покинули художественный руководитель и пресс-секретарь. В возвращение же 88-летней Дорониной, которое обещал Владимир Кехман, почти никто не верит. Единственное, на что есть надежда, — прекратятся склоки между актерами.

Доронина вряд ли вернется

МХАТ имени Горького уже давно сотрясали скандалы. Нынешним летом основательница и президент театра Татьяна Доронина обратилась за помощью к президенту РФ, чтобы избавиться «от торгашей и балагана». Хотя письмо не дошло до Кремля и некоторые считают его фейком, театр переживал нешуточные волнения.

Похоже, обращение было услышано, и в МХАТ прислали нового директора Владимира Кехмана, который тут же пообещал вернуть в театр Татьяну Доронину. Стоит отметить, что 88-летняя актриса и режиссер довольно давно не бывала не только в театре, но и вообще на публике, а с новым директором МХАТа не знакома вовсе.

Театральный критик Алла Шевелева в разговоре с «360» отметила, что каждый руководитель, если он яркая личность, должен прийти с программным заявлением. Критик призналась, что не верит в возвращение Дорониной, которая сейчас, по словам Шевелевой, держит «мхатовскую паузу».

Однако МХАТу нужно не возвращение Дорониной, которое довольно маловероятно, считает театральный критик Марина Тимашева. В разговоре с «360» критик отметила, что труппе необходима одна-единственная перемена — оказать уважение основательнице театра.

«Речь не о том, чтобы передать ей бразды художественного руководства. Я говорю о том, что стоит оказать ей уважение и унять этот дикий скандал, который все время происходит между ее сторонниками и их оппонентами», — сказала театральный критик.

МХАТ времен Боякова

Эдуард Бояков запомнился скандальными постановками, но нельзя сказать, что все обиды актеров были обоснованы. Худрук постарался ввести «сухой закон» и пригрозил увольнять за запах спиртного. Хотя некоторые артисты и посчитали это покушением на их свободу, Боякова поддержали коллеги.

В конце 2020 года в театре прошла проверка Минкульта. Были выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента РФ при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ.

Министерство направило материалы в Генпрокуратуру России для рассмотрения и принятия решения. Та провела в театре две проверки, последняя пришлась на март этого года. На официальном сайте театра сообщили, что было выявлено лишь одно нарушение, которое не повлекло за собой каких-либо последствий или привлечения к административной ответственности, написал сайт Pravda.ru.

Репертуар театра пополнился постановками русской, советской и зарубежной классики, а в прошлом году МХАТ имени Горького вошел в первую пятерку театрального медиарейтинга. Однако постановка с Ольгой Бузовой изрядно испортила реноме и театра, и худрука. А в нынешнем театральном сезоне спектакль «Чудесный грузин» отменили в связи с плохими продажами билетов.

Кризисный менеджер для театра

Назначение хорошо знакомого театральной публике нового директора МХАТа Владимира Кехмана в Минкульте назвали попыткой вывести театр из кризиса.

Пока же художественный руководитель Эдуард Бояков покинул свой пост, пояснив, что новый гендиректор настоятельно попросил его написать заявление об уходе. Причиной был назван конфликт с Татьяной Дорониной. Также уволилась пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Кто станет худруком театра — пока неизвестно, но, возможно, новый директор обойдется и без него, предположила Алла Шевелева.

«А зачем? Мне кажется, ему не нужен художественный руководитель. Сейчас же XXI век — век директорского театра. Думаю, что Кехману не нужен никто: он сам будет руководить, назначать. Он человек, который любит громкие имена и медийные персоны», — сказала Алла Шевелева и призналась, что не представляет, чем театр Кехмана будет отличаться от театра Боякова.

По мнению критика, репертуарному театру нужен художественный руководитель. Руководить же театром должен режиссер — человек, который работает с труппой из года в год, дает новые задачи артистам, следит за тем, чтобы они развивались и росли, работали, не повторяясь. И если Владимиру Кехману удастся это сделать, честь ему и хвала.

«Трудно судить, но я знаю от коллег, что никто не может сказать, что сильно довольны Кехманом в Новосибирске. Например, очень сильно выросли цены на билеты, и часть публики оказалась просто отрезанной от музыкального театра в Новосибирске. Думаю, что и тут будет агрессивная ценовая политика, эффектные спектакли и так далее», — сказала Алла Шевелева.

В свою очередь, Марина Тимашева предположила, что с новым директором МХАТ имени М. Горького трансформируется в интендантский театр. Владимир Кехман будет там главным и сам выберет худрука или главного режиссера, а возможно, обойдется без них и просто будет приглашать отдельных режиссеров на разные постановки. Весьма вероятно, что с новым директором театра уйдут хайповые постановки вроде спектакля «Чудесный грузин».

Актеры довольны новым директором

При этом актеры не скрывают своей радости от назначения Владимира Кехмана. Дмитрий Корепин и Лидия Матасова назвали нового директора очень деловым человеком, много знающим и отметили его большой опыт в руководстве театрами. Артисты радовались и отмене «Чудесного грузина», рассказал Daily Storm.

«Он сказал, что хочет сделать народный театр, чтобы у разных категорий зрителей была возможность посещать наш театр. Мы очень надеемся на возвращение Татьяны Васильевны в качестве актрисы и президента театра. Потому что ее основным условием было, что она не будет работать с Бояковым», — рассказала Лидия Матасова.

Артисты пожелали бывшему худруку найти свое дело и воплощать свои мечты, а не уничтожать МХАТ, на возрождение которого все рассчитывают. По словам Матасовой, сейчас конфликт в труппе обнулен и всех артистов ждет работа.