Ребенку стало плохо в самолете, застрявшем из-за тумана в Нижнем Новгороде

Стало плохо одному из пассажиров самолета, который не долетел до Москвы из-за сильного тумана и был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Речь идет о несовершеннолетней девочке, сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник уточнил, что в самолету приехали скорая и трап. В результате всех несовершеннолетних пассажиров вывели. При этом взрослые ждут автобус.

По данным «Агентства Москва», ребенок оказался одним из пассажиров борта авиакомпании «Победа». Этот самолет ждет возможности попасть из Нижнего Новгорода в Москву уже более семи часов.

«Самолет летел из Краснодара во Внуково, но ушел из-за тумана в Нижний Новгород и стоит на рулежке, аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более семи часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт. Сейчас вызвали скорую для ребенка», — уточнил официальный представитель «Победы».

Там также отметили, что экипаж самолета использовал кислородные баллоны, чтобы поддержать жизнь ребенка. Сейчас пострадавшую передали медикам.

Ранее одна из пассажирок рейса Краснодар — Москва рассказала «360», что самолет вынужден был приземлиться в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице. При этом аэропорт обслуживает всего один трап — хотя он принял несколько десятков самолетов. По ее словам, мест в ближайших гостиницах уже равно нет — как и питьевой воды, еды или открытых кафе и ресторанов.