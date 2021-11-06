МВД уточнило гражданства напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

Трое из четырех задержанных по подозрению в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве оказались россиянами, с ними был приезжий из ближнего зарубежья. Об этом сообщил замначальника УВД по ТиНАО Алексей Ломанчук.

Подозреваемых задержали в Москве. Их опознали потерпевшие.

«Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 годов рождения и один мужчина 2002 года рождения — уроженец ближнего зарубежья», — рассказал Ломанчук.

Конфликт начался в магазине. Там мужчина с четырехлетним ребенком встретил четырех незнакомцев, с которыми у него возникла словесная перепалка, после чего уже на улице на него напали.

Сначала завели дело по статье «Хулиганство», но потом глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью «Покушение на убийство».

Ранее RT передавал, что все четверо задержанных являются уроженцами одной из стран Закавказья. Трое из них впоследствии получили российское гражданство.

Нападение на отца с ребенком было совершено в микрорайоне Новые Ватутинки 4 ноября.