Харламов и Асмус продолжили год разбитых сердец. Главные разводы российских звезд

2020 год удивил нас не только новой пандемией и экономическим кризисом, но и распадом нескольких красивых звездных пар. «360» собрал главные звездные разводы этого года.

Харламов и Асмус

22 июня 2020 года актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов заявили о своем разводе.

«Ни фильм „Текст“, ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», — написала Асмус в своем Instagram.

Асмус добавила, что решение о разводе назрело давно — еще год назад звездная пара хотела разбежаться. При этом расставание вышло спокойным, «без грязи, с большим уважением друг к другу», как выразилась сама актриса.

«Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — заключила Асмус.

Гарик Харламов тоже написал о том, что после восьми лет брака расстаются они с Кристиной Асмус друзьями и никакие внешние факторы, которые сейчас охотно приписывают как причину их развода, места не имели.

При этом многие все же подозревают, что именно фильм «Текст» мог стать причиной развода Харламова и Асмус. В октябре прошлого года прошла премьера «Текста», в котором Кристина Асмус участвовала в весьма откровенной постельной сцене. После этого актрису начали травить, досталось и Харламову — его окрестили рогоносцем. Причем на премьере «Текста» Асмус появилась без мужа, а в ноябре фанаты заметили, что она больше не носит обручальное кольцо.

Прилучный и Муцениеце

О разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно в феврале 2020-го. Актерская чета решила расстаться после девяти лет брака. Сейчас процесс уже завершен, но подробностями ни звезды, ни их адвокаты пока не делятся.

В 2019 году Агата Муцениеце рассказала, что Прилучный стал злоупотреблять алкоголем и даже поднимал на нее руку. В апреле 2020-го, во время самоизоляции в Москве, актриса снова написала о том, что муж избил ее и выгнал с детьми на улицу, несмотря на эпидемическую обстановку.

Прилучный и Муцениеце познакомились в 2011 году на съемках сериала «Закрытая школа». Там они играли главные роли и по сюжету были парой. В этом же году они действительно сошлись и сыграли свадьбу. Сейчас у них двое детей.

Джиган и Самойлова

Семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, которая многим казалась идеальной, в 2020-м тоже оказалась на грани распада. Самойлова подала на развод после того, как муж «обманул ее доверие». Она заявила, что все эти годы верила его обещаниям, а он продолжал ей изменять.

Девушка рассказала, что, несмотря на 10 лет счастливого брака и недавнее рождение четвертого ребенка, она не может поступить иначе, так как не хочет, чтобы ее дети «видели весь этот ад». Причиной для развода послужили многочисленные измены рэпера.

Однако многие уверяли, что хождение Джигана на сторону, как и его серьезные проблемы с наркотиками, не были секретом ни для кого, включая его супругу. Незадолго до того, как Самойлова подала на развод, рэпер лечился в наркологической клинике.

Позже Самойлова все же забрала заявление на развод. Сейчас чета продолжает жить вместе.