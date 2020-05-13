Эмин Агларов объявил о разводе с супругой

Российский и азербайджанский певец Эмин Агаларов публично заявил о разводе со своей супругой, моделью Аленой Гавриловой. Музыкант опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Агларов разместил фотографию с их свадьбы, которая прошла в 2018 году.

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь», — подписал певец снимок.

Сама Алена Гаврилова написала, что очень расстроена данным фактом.

Источник фото: Instagram

Агаларов и обладательница титула «Мисс Мордовия» 2004 стали встречаться еще пять лет назад. Раннее певец развелся после десятилетнего брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой, в браке у них родилось двое сыновей.