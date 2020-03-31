«Она все врет». Рустам Солнцев прокомментировал развод Самойловой и Джигана

Информация о неверности Джигана всплывала в СМИ неоднократно, в том числе и его связях с трансгендером Эрикой Кишевой. «И я к этому имею косвенное отношение, потому что мне позвонили из „Экспресс-газеты“ и спросили номер Эрики», — уточнил Солнцев.

По словам шоумена, неадекватное поведение рэпера и его пристрастие к наркотикам также не новость.

«Оксаночка все это знала и терпела. Но я предлагаю этим двум идиотам гореть в костре собственного тщеславия. Если расходятся, так пусть уже разойдутся, или останутся вместе и будут счастливы», — заключил он.

Сама Самойлова утверждает, что верила мужу, а он обманывал ее.

«Я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети, и была прекрасная жизнь», — уверяет она в своем Instagram.

При этом еще в 2018 году на своей странице девушка признавалась, что Джиган ограничивает ее передвижения и не выпускает никуда одну или с подругами. Когда Самойлова как-то раз попыталась нарушить запрет, «был скандал до луны и обратно».