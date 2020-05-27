Пелагея решила официально развестись с Телегиным

По данным СМИ, Телегин стал изменять певице, а позже завел роман на стороне. Пелагея не спешила подавать на развод, возможно, надеясь, что ситуация нормализуется.

Дата первого заседания будет известна в ближайшее время. Так как Пелагея обратилась в судебный участок, а не мировой, вопросами раздела имущества и алиментов займутся адвокаты.

Сайт «Утро.ру» напомнил, что ранее исполнительница заявляла, что делить бывшие возлюбленные ничего не будут. У хоккеиста остается дом с машиной, у нее — квартира и дочь.

Как написала 33-летняя певица, «все у всех случается, и все мы делаем ошибки». Она также добавила, что нисколько не жалеет о трех годах, проведенных вместе с Иваном Телегиным. Но на этом поставлена точка.

«Наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — заявила Пелагея.