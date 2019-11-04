Асмус пожаловалась на травлю после откровенной сцены в фильме «Текст»

«Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой. Занижаем рейтинг фильма „Текст“ на „Кинопоиске“! Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми ее видео в интернете», — поделилась Асмус инструкцией, которую, по словам актрисы, она обнаружила на одном из сайтов, где организовали ее травлю.

Предельно откровенную сцену с Асмус из фильма «Текст» слили в Сеть Подробнее

По ее словам, «тролли» объединяются в группы. У них есть главари, которые раздают задания, ставят цели, раздают инструкции. Организованы такие группы по принципу секты.

«Вместо того, чтобы объединяться для чего-то хорошего и полезного, люди тратят свою жизнь на эту дичь», — заметила актриса.

Как добавила Асмус, высокомотивированные тролли отслеживают публикации, интервью, эфиры, создают график хейтерства. Они меняют тактики и даже ведут собственную статистику и учет.

«Пожалейте их. Им отчет сдавать надо и диссертацию по троллингу писать. Такая вот *** (ерунда — прим. „360“»), — заключила актриса.

Недовольство поклонников актрисы вызвала откровенная сцена, в которой замужняя Асмус снялась с Иваном Янковским в фильме «Текст». Впрочем, большинство подписчиков девушки выразили ей поддержку словами одобрения, посоветовав ко всему относиться с юмором.