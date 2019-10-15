Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым, постельной сцене и голодании

В Москве на премьере фильма Клима Шипенко «Текст» прошли по красной дорожке исполнители главных ролей — Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский.

Многие отметили, что актриса Кристина Асмус появилась на премьере одна, а не в компании мужа. Это заставило общественность допустить мысли о расставании супругов. Однако, по сообщению портала «Дни.ру», Асмус опровергла эти слухи. По словам актрисы, Гарик Харламов находится на съемках, но они поддерживают контакт.

Актриса рассказала, что «Текст» стал для нее первой картиной с постельной сценой. «Мы ее сняли в один дубль», — сообщила она Teleprogramma.pro. В фильме актриса сыграла возлюбленную героя Янковского, который не мыслит жизни без соцсетей и делится в них даже самыми интимными моментами.

На красную дорожку Асмус вышла в лаконичном декольтированном черном платье. В разговоре с журналистами она призналась, что не ела пять дней, чтобы влезть в наряд. Также она отметила, что в течение съемок три недели жестко ограничивала свое питание, чтобы оставаться в форме в кадре.