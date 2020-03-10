    10 марта 2020, 11:44

    СМИ: рэпер Джиган проходит реабилитацию в наркологическом центре

    Артур Блянихов

    Друзья рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой рассказали о трудностях, с которыми столкнулась пара. Об этом сообщил сайт kp.ru.
    СМИ: рэпер Джиган проходит реабилитацию в наркологическом центре

    По данным издания, артист сейчас находится в наркологическом центре, где проходит реабилитацию.

    ИА Nation News, отметило, что это подтвердил сам Джиган в видео-трансляции, на которой заметно, что у него сбриты брови.

    В свою очередь сосед и коллега рэпера пояснил, что реабилитация в наркологическом центре была сознательным решением Джигана.

    «Некоторые тут вдруг высказываются: мол, пиар. Но нет», — заверил инсайдер.