10 марта 2020, 11:44
СМИ: рэпер Джиган проходит реабилитацию в наркологическом центре
Друзья рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой рассказали о трудностях, с которыми столкнулась пара. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным издания, артист сейчас находится в наркологическом центре, где проходит реабилитацию.
ИА Nation News, отметило, что это подтвердил сам Джиган в видео-трансляции, на которой заметно, что у него сбриты брови.
В свою очередь сосед и коллега рэпера пояснил, что реабилитация в наркологическом центре была сознательным решением Джигана.
«Некоторые тут вдруг высказываются: мол, пиар. Но нет», — заверил инсайдер.