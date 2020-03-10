СМИ: рэпер Джиган проходит реабилитацию в наркологическом центре

По данным издания, артист сейчас находится в наркологическом центре, где проходит реабилитацию.

ИА Nation News, отметило, что это подтвердил сам Джиган в видео-трансляции, на которой заметно, что у него сбриты брови.

В свою очередь сосед и коллега рэпера пояснил, что реабилитация в наркологическом центре была сознательным решением Джигана.

«Некоторые тут вдруг высказываются: мол, пиар. Но нет», — заверил инсайдер.