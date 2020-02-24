Прилучный и Муцениеце объявили о разводе

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе одинаковой картинкой в Instagram. Пара была вместе девять лет, они уверяют, что расставание пройдет полюбовно и с обоюдным согласием.

Прилучный написал, что история их отношений была красивой и должна закончиться в том же ключе, так что они решили объявить о разрыве, ничего не скрывая. Актер попросил СМИ проявить солидарность в этот сложный период их жизни.

Муцениеце выразилась более эмоционально. Несмотря на то, что пост она сопроводила той же картинкой, она написала, что отказалась от согласованного текста.

«Люблю его — да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны. Мы написали красивую историю любви! Да и вообще) Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!!» — так сообщила Муцениеце о грядущем разводе.

Она написала, что ее имидж сейчас на дне, и рада это признать. Как и ее муж, она попросила СМИ не беспокоить ее сейчас вопросами.

Слухи о расставании пары ходили давно. В 2019-м СМИ узнали, что Прилучный избил жену и что к ним даже приезжала полиция, чтобы его утихомирить. А на этих выходных девушка опубликовала несколько грустных Stories.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились летом 2011 года. У них двое детей.