Самойлова отозвала заявление о разводе с Джиганом

Десятилетний брак Оксаны Самойловой и Джигана может быть сохранен. Супруга рэпера передумала разводиться и отозвала ранее поданное заявление, рассказали «360» в суде.

Поданные документы о разводе Самойловой и Джигана забрала сама девушка. «Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска и примирением сторон», — уточнил сотрудник суда.

Ранее Самойлова сама заявила о разрыве с супругом, сказав, что ей «не оставили выбора». По ее словам, Джиган обманул ее доверие.

«В нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад», — писала Самойлова в Instagram.

На решение Оксаны Самойловой расстаться с Джиганом звезды отреагировали по-разному. Шоумен Рустам Солнцев заметил, что измены супруга для девушки были не в новинку. Поддержали девушку продюсер Яна Рудковская и дизайнер Белла Потемкина.