Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным

По ее словам, развестись с хоккеистом Иваном Телегиным они решили давно и сделали это полюбовно. Экс-супруги сохранили дружеские отношения, но «вбросы» об их разводе перешли все границы.

«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея. Она опровергла причастность своей матери к их с бывшим мужем разладу. Певица отметила, что все эти «вбросы» продиктованы страхом, вдруг они с Телегиным помирятся. Называть заказчиков этой травли она не стала и призвала своих подписчиков не верить анонимным источникам.

Пелагея и Телегин сыграли свадьбу в 2016 году. В 2017-м у них родилась дочь Таисия. О разводе Пелагея также рассказала в Instagram в декабре 2019 года.