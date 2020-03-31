Оксана Самойлова решила развестись с Джиганом после 10 лет брака. У них четверо детей
«Как сложно принимать решения длиною в десять лет, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод», — написала Оксана.
По ее словам, все годы «счастливой семейной жизни» Джиган обманывал ее. Супруга рэпера все это время верила в его обещания. Самойлова отметила, что муж клялся ей в верности, хотя сам изменял.
«Я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит», — заявила она.
Тем самым Самойлова намекнула на проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками. В марте стало известно, что рэпер проходил реабилитацию в наркологической клинике в Майами. Позже семья вернулась в Россию.
У Оксаны Самойловой и Джигана четверо детей: три дочери и сын. Младший ребенок родился в США в феврале 2020 года.