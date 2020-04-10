Муцениеце со слезами рассказала об издевательствах Прилучного
Как объяснила Муцениеце, Прилучный, с которым они воссоединились всего несколько дней назад, снова злоупотребляет алкоголем и жестоко обращается с ней и детьми. Она записала видео в аккаунте Instagram своей матери, объяснив это тем, что актер выбросил ее телефон на улицу.
Актриса рассказала, что Прилучный сказал им с детьми уезжать из загородного дома, где они сейчас находятся все вместе.
«У меня нет другого оружия, кроме публичности. Я не знаю, где мой телефон, но завтра постараюсь купить новый, и все восстановить. Просто такой человек Павел, знайте», — рассказала Муцениеце.
На видео она плачет. Актриса объявила, что решила уехать из дома, а пока попросила держать кулачки за них. «Надеюсь, мы переживем эту ночь», — закончила она свое видеообращение.
На момент публикации «360» не удалось дозвониться до Прилучного, Муцениеце и ее матери.
Из-за пандемии коронавируса Павел Прилучный и Агата Муцениеце, несмотря на расставание, вынуждены жить в одном доме. Тем не менее, еще вчера актриса выкладывала в своем аккаунте видео, на которых дети резвятся на площадке и не выглядят несчастными.
Прилучный и Муцениеце женаты девять лет. В феврале они объявили о разводе.