Муцениеце со слезами рассказала об издевательствах Прилучного

Актриса Агата Муцениеце призналась, что Павел Прилучный поднял на нее руку и выгоняет их с детьми на улицу прямо во время режима изоляции. Девушка записала видеообращение к поклонникам и не смогла сдержать слез.

Как объяснила Муцениеце, Прилучный, с которым они воссоединились всего несколько дней назад, снова злоупотребляет алкоголем и жестоко обращается с ней и детьми. Она записала видео в аккаунте Instagram своей матери, объяснив это тем, что актер выбросил ее телефон на улицу.

Актриса рассказала, что Прилучный сказал им с детьми уезжать из загородного дома, где они сейчас находятся все вместе.

«У меня нет другого оружия, кроме публичности. Я не знаю, где мой телефон, но завтра постараюсь купить новый, и все восстановить. Просто такой человек Павел, знайте», — рассказала Муцениеце.

Источник: Instagram

На видео она плачет. Актриса объявила, что решила уехать из дома, а пока попросила держать кулачки за них. «Надеюсь, мы переживем эту ночь», — закончила она свое видеообращение.

На момент публикации «360» не удалось дозвониться до Прилучного, Муцениеце и ее матери.

Из-за пандемии коронавируса Павел Прилучный и Агата Муцениеце, несмотря на расставание, вынуждены жить в одном доме. Тем не менее, еще вчера актриса выкладывала в своем аккаунте видео, на которых дети резвятся на площадке и не выглядят несчастными.

Прилучный и Муцениеце женаты девять лет. В феврале они объявили о разводе.