Кристина Асмус призналась, что не носит обручальное кольцо

Российская актриса Кристина Асмус призналась, что она и ее супруг Гарик Харламов не носят обручальные кольца. По ее словам, она боится потерять кольцо.

«У меня есть история, когда в одном месте… я оставила кольцо свое и его украли», — рассказала Асмус в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Актриса добавила, что кольца доставляют неудобства, а носить их нет необходимости, потому что все знают, что они с Харламовым женаты. Она подчеркнула, что это не связано с ссорами, которые ей приписывают пользователи Instagram.

Кристина Асмус рассказала о жизни после «Текста» и травли. Видео Подробнее

Кристина Асмус столкнулась с настоящей травлей в Сети после выхода фильма «Текст», где она снялась в откровенной сцене. Актриса поделилась с подписчиками опасениями, что «тролли» добиваются их с Харламовым развода. По ее словам, они также надеюсь лишить ее родительских прав, пишут жалобы в Минкультуры и атакуют страницу дочери.

Из-за повышенного внимания к сцене в соцсетях Гарик Харламов также дал комментарий. Он заметил, что его жена — актриса и что откровенная сцена необходима для сюжета. Харламов также заявил, что не думает, смотря голливудские фильмы, о реакции мужей актрис, которые в них снимаются.