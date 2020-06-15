«Здравое взрослое решение обоих». Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись
Адвокат Жанна Маргулис рассказала «360», что Павел Прилучный и Агата Муцениеце не присутствовали на процессе, все время на суде была она одна. Теперь же суд официально расторг брак.
Так как наши дорогие и любимые актеры приняли решение расторгнуть брак, суд удовлетворил их желание и сегодня принял решениеЖанна Маргулис.
По словам Маргулис, процесс прошел максимально быстро, благодаря тому, что обе стороны желали расторгнуть брак, и у суда не было никаких оснований, чтобы откладывать.
«Это развод двух взрослых людей. Для меня это был впервые такой опыт, что люди реально подошли к вопросу по-взрослому. Приняли решение и решили его осуществить. Здравое взрослое решение обоих. Я такое видела впервые», — отметила Жанна Маргулис.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились летом 2011 года. У них двое детей. В феврале оба актера одновременно написали в Instagram, что решили развестись. До этого в СМИ были слухи об измене Прилучного и о том, что он бьет Агату.
По информации сайта kp.ru, дети будут жить с Агатой Муцениеце в квартире на станции метро «Речной вокзал». Прилучный останется в загородном доме в коттеджном поселке Трувиль, за который он еще платит ипотеку.