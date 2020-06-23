Харламов с Асмус подали на развод. Что об этом известно?

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своем разводе. Пара была вместе восемь лет. Последний год особенно запомнился скандалом из-за фильма «Текст», где снялась Асмус. Но артисты утверждают, что дело не этой ситуации. А поклонники вообще гадают — не разыгрывают ли их.

Все началось почти год назад

Харламов и Асмус рассказали о разводе на своих страничках в Instagram. Текст публикации примерно одинаковый: супруги благодарят друг друга за время вместе, рассказывают, что будут продолжать воспитывать вместе дочь и отмечают, что расходятся с большим уважением к уже бывшему партнеру.

Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Гарик Харламов

Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью Кристина Асмус

Вместе с тем Асмус отмечает, что решение разорвать отношения не спонтанное, а принято давно.

«Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад», — рассказала она.

Концертный директор Харламова также подтвердил информацию.

«Это правда», — сообщила она в беседе с «360».

Адвокат Асмус подтвердил, что пара настроена на мирное решение этого вопроса. Он отметил бракоразводный процесс начался примерно полтора месяца назад, однако документы не были поданы из-за пандемии.

Зрители подозревали

Разлад в семье заподозрили еще в октябре прошлого года. Причиной послужил скандальный фильм «Текст». В нем Асмус снялась в откровенной постельной сцене. Травле подверглась не только сама актриса, но и ее муж.

Анонимы окрестили Гарика рогоносцем. Ситуация накалилась еще и тем, что на премьеру фильма Асмус пришла одна, заявив, что муж находится на съемках.

Однако в своих текущих объявлениях пара подчеркивает, что расстаются они не из-за скандала с фильмом.

«Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм „Текст“, ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват», — отмечает Асмус.

В ноябре пара снова привлекла внимание. Поклонники обратили внимание, что на выходах в свет Асмус не носит обручальное кольцо. Тогда актриса объяснила, что они с мужем не носят кольца. По ее словам, она боится потерять кольцо, да и нет причины их носить, потому что все знают, что они женаты.

В декабре хейтеры накинулись на актрису с новой силой. Асмус снялась в клипе Егора Крида. В нем она играет возлюбленную певца. Пользователи раскритиковали ее за откровенную сцену. Хотя поцелуя как такового не было.

Вместе с тем, хоть супруги и подтвердили свой развод, поклонники надеются, что это — шутка. Так некоторые предположили, что пара участвует в YouTube-шоу Comment Out, в котором гости зачастую выполняют провокационные задания.

«Это было понятно уже давно. Вопрос времени так сказать)) конечно „текст“ непричем», — пишет paradox_66_6.

«Хочу искренне пожелать вам с @garikkharlamov быть лучшими родителями так же после развода. Очень жаль что так выходит. Счастья по жизни», — отметил oleg_politov_27.

«Значит так должно быть. Хорошо, когда люди расстаются без грязи и с уважением друг к другу и к своей семье», — написала lyolya_o

Сами супруги просят их не беспокоить в тяжелых дня них период.

«Сейчас идет бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких», — написал Харламов.