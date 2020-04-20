Коронавирус в России и мире. Главное на 20 апреля

В Китае пандемия коронавируса практически затихла, но в некоторые странах она не прошла даже своего пика. В мире уже почти 2,4 миллиона зараженных и 165 тысяч погибших. Вместе с этими цифрами растут и споры о виноватых, о происхождении COVID-19 и «отвественности» за него.

В России

В России сейчас 42,8 тысячи зараженных, 361 пациент умер, причем 48 из них — за последние сутки. Среди погибших оказался и композитор Александр Вустин.

К россиянам обратился президент России Владимир Путин. Он поздравил всех в Пасхой, а также заверил, что Россия имеет все необходимое, для того, чтобы справиться с трудностями. По его словам, работа по борьбе с пандемией идет с опережением.

Скорость заражения в некоторых регионах заметно подскочила. Только в психбольнице Архангельска 19 апреля точно подтвердили 2019-nCoV у 70 человек — работников учреждения и пациентов. Все они заразились от одной сотрудницы.

Правительство Москвы распорядилось платить донорам крови с антителами на COVID-19. За каждые 150 миллилитров плазмы предполагается оплата 1250 рублей, за 600 миллилитров — пять тысяч рублей.

При этом население, похоже, пока не осознало всю опасность положения — только в Подмосковье за прошедшую неделю было выписано 900 штрафов за нарушение режима самоизоляции. Негодуют даже звезды, объясняя такие нарушения «дибилизацией».

Продолжается вызволение россиян из-за границы. На этот раз рейсом авиакомпании «Аврора» из Токио во Владивосток вылетели 123 человека.

В мире

Великобритания начнет производить вакцины от COVID-19, не завершив клинические исследования. Шансы на то, что она сработает — около 80%.

Госдолг США вырастет до рекордных значений из-за пандемии. Эксперты говорят, что в этом году расходы бюджета превысят доходы на четыре триллиона долларов, а экономика приближается к «точке невозврата».

При этом США не прекращают во всем обвинять Китай и пригрозили ему «ответственностью», если выяснится, что вспышка вируса — не просто «ошибка».

Тем временем тысячи американцев выходят протестовать на улицы своих городов. Они требуют отмены карантинных ограничений, так как устали сидеть дома и хотят работать, не думая о катастрофических последствиях. Трамп поддался давлению и рассматривает возможности ослабить карантин, вопреки советам врачей.

В трубопроводах Парижа обнаружили «крошечные» следы коронавируса. По этим трубам течет техническая вода, которую используют для очистки улиц города. Эксплуатацию трубопроводов немедленно прекратили, а жителей города успокоили тем, что питьевая вода течет по другим коммуникациям.

Что касается подвижкек в изучении вируса, то тут по-прежнему не утихают споры о его происхождении. Китайский ученый, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин, опроверг слухи об искусственном происхождении вируса. По его словам, у человечества пока нет достаточных знаний, чтобы это сделать.

С ним не согласился российский коллега, вирусолог Александр Бутенко. Он указал, что современные ученые способны искусственно создать вирус, ведь именно так происходит процесс создания вакцины.

Помимо этого, Китай впервые обнародовал протоколы осмотра первых пациентов с коронавирусом в Ухане.