Раскрыты протоколы осмотра первых пациентов с коронавирусом в Ухане

По ее словам, никто не мог предугадать масштабов бедствия. Первые зараженные поступили 27 декабря прошлого года, а консилиум прошел 29 декабря.

Его проводила сама Чжан Цзисянь вместе с директором больницы Китайской и европейской медицины провинции Хубэй Ся Вэньгуан и экспертами из 10 отделений лечебного учреждения.

В истории болезни одного из пациентов указывались такие симптомы, как высокая температура, которая держалась 10 дней, затрудненное дыхание. За три проведенных дня в медучреждении состояние больного ухудшилось.

Ему прописали противовирусное лечение, а после проведенной компьютерной томографии (КТ) легких выяснилось, что у пациента патологическое изменение обоих органов дыхания и в них развиваются серьезные поражения ткани. Анализы на вирусы гриппа А и В ничего не выявили.

Чжан Цзисянь указала, что этот пациент был продавцом на городском рынке животных и морепродуктов «Хуанань», именного его течение болезни было самым тяжелым.

У остальных первых шести инфицированных были похожие симптомы. Доктор рассказала, что врачи сразу определили, что пневмонию вызывает инфекция, но не смогли понять, насколько она была заразной. Она отметила, что районный центр по контролю за инфекционными заболеваниями действовал быстро.

«27 декабря в полдень им доложили, а уже во второй половине дня эксперты приехали на эпидемиологическое обследование и одновременно произвели сбор крови и мазков из зева больных. 29 декабря мы проинформировали о новых случаях заражения, эксперты прибыли вторично, как в прошлый раз, собрали все необходимые анализы, узнали об истории заболевания», — уточнила врач.

Задержку с обнародованием этих данных Чжан Цзисянь объяснила временем, которое нужно для изучения болезни, и необходимостью относиться к нему осторожно.