Глава уханьской лаборатории ответил на версию об искусственном создании коронавируса

У человечества пока нет достаточных знаний, чтобы искусственно создавать вирусы. Это может сделать лишь сверхчеловек, а объем работы превзошел бы возможности всех людей на Земле.

«Некоторые специалисты полагают, если бы такой вирус был искусственно синтезирован, то такие ученые своими знаниями превосходили бы обычных людей. А объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества», — заявил глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин в эфире Центрального телевидения Китая.

Ученый добавил, что никаких свидетельств того, что коронавирус нового типа создали искусственно, сейчас нет. Он подчеркнул, что из его лаборатории вирус никак не мог вырваться на свободу — никаких эксцессов не было. Однако слухи об этом еще долго будут ходить в СМИ после окончания пандемии.

Ранее лауреат Нобелевской премии за открытие ВИЧ французский вирусолог Люк Монтанье, заявил, что 2019-nCoV разработали в лаборатории. Он отметил, что молекулярные биологи добавили в коронавирус частицы ВИЧ. Ученый подчеркнул, что не знает, кто это сделал и почему.