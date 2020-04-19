Великобритания запустит производство вакцины против COVID-19

Великобритания намерена начать производство вакцины против COVID-19, которая еще не прошла клинические исследования.

Об этом рассказал телеканал Sky News со ссылкой на директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла.

Цель такого шага — произвести миллион доз вакцины к сентябрю и начать ее использование, в том случае, если ее эффективность будет доказана, объяснил ученый. «Пока эти испытания продолжаются, мы должны начать производство с риском, что тесты могут провалиться», — рассказал Хилл.

Ученые ожидают, что к сентябрю уже будет готово порядка миллиона доз, считает ученый. При этом, по его мнению, шансы на то, что новая вакцина окажется успешной — около 80%.

Вакцина получила название ChAdOx1 nCoV-19. Ее производство ведется на основе безобидного вируса шимпанзе, в который добавлена генетическая часть кода коронавируса. Ранее такая технология показала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш накануне призвал страны создать глобальную коалицию для создания вакцины от коронавируса нового типа.

А глава Миздрава Михаил Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что пять препаратов от коронавируса находятся на испытаниях. В свою очередь, глава государства сказал, что необходимо не только создать соответствующий препарат, но и произвести его в нужных объемах.