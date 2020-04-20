Пасха в самоизоляции, перенос парада Победы и пропускной режим в Москве и Подмосковье. Неделя в фотогалерее

Минувшая неделя принесла много разных новостей, но большинство из них так или иначе связаны с эпидемией коронавируса. В России отложили парад Победы, а также россияне отметили Пасху в режиме самоизоляции. Президент Владимир Путин поручил запустить льготную ипотеку. В Москве и Подмосковье завершилась первая неделя после введения пропускного режима. А в мире некоторые европейские страны наоборот, начали ослаблять меры изоляции, принятые из-за пандемии коронавируса. О главных событиях недели с 13 апреля по 19 апреля — в фотогалерее «360».

Пасха в условиях самоизоляции

Карантин не сразу вызвал однозначную реакцию у представителей РПЦ, но в конце марта патриарх Кирилл обозначил позицию церкви: службы должны быть закрытыми, а прихожане — научиться спасению души даже в одиночестве. Окончательное решение о закрытии храмов на Пасху оставили на откуп региональным властям и митрополиям.

Большинство представителей церкви отнеслись с пониманием к карантинным мерам и призвали прихожан воздержаться от посещения храмов даже во время праздника Воскресения Христова. Богослужение и крестный ход прошли без прихожан и транслировались онлайн.

Но были и исключения. В городе Шумерле в Чувашии власти настоятельно рекомендовали жителям соблюдать карантин. На Пасху местный телеканал организовал трансляцию из храма. Но прихожане все же решили прийти на богослужении. То же самое было и в храме в Чите.

В Петербурге 10 местных жителей во главе со священником, отлученным несколько лет назад от церкви, устроили импровизированный крестный ход. Полиция его прервала. Священника задержали, и теперь в отношении него будет заведено административное дело.

Парад на День Победы перенесли в России

В России решили перенести парад Победы. Это связано с тем, что начать готовиться к нему нужно уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом делать это опасно.

В организациях ветеранов войны предложили альтернативные даты: либо 24 июня — исторический день, либо 3 сентября — день окончания Второй мировой войны. Однако пока неизвестно, пройдет ли мероприятие в одну из вышеназванных дат. Поскольку ситуация с коронавирусом постоянно меняется, пока назвать дату, на которую будет перенесен парад Победы сложно.

Пропускной режим в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье прошла первая неделя после введения пропускного режима. Система призвана предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Ограничения наложили на все виды передвижений — как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Пропуска начали действовать 15 апреля.

В первый день пропускного режима в Москве работали больше 13 тысяч сотрудников полиции, три тысячи сотрудников Росгвардии, а также тысяча дружинников. Все они патрулировали направления, по которым чаще всего гуляют москвичи. Только за 15 апреля — первый день ввода пропусков — полицейские оформили две тысячи протоколов на жителей столицы.

В Московской области в самый первый день ограничений — 15 апреля — выписали 20 штрафов. При этом по состоянию на 18 апреля в области было оформлено уже 4,5 миллиона цифровых пропусков.

Но и в Подмосковном регионе есть нарушители. С 14 по 16 апреля в области выявили 487 человек, которые не соблюдали режим самоизоляции.