Трамп пригрозил Китаю «последствиями» за сокрытие данных о COVID-19

Китай должен понести ответственность за сокрытие данных о коронавирусе. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Мы проводим расследование. Посмотрим, что там будет […] Если это намеренно, должны быть последствия. Вопрос в том, была ли это ошибка, которая вышла из-под контроля, или они сделали это намеренно», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава Белого дома добавил, что если китайская сторона просто допустила ошибку, то это не слишком страшно, поскольку «ошибки случаются».

В последние несколько дней американский лидер регулярно делает заявления, из которых следует, что Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могли намерено скрывать важные данные о коронавирусной инфекции. Подобную информацию власти Китая неоднократно опровергли.

Во время пандемии коронавируса Трамп целый месяц просидел в Белом доме. Глава Соединенных Штатов заявил, что после изоляции хочет возобновить предвыборную гонку.

Число зараженных коронавирусом в США перевалило за 700 тысяч человек. Сейчас в Штатах сохраняется тяжелая ситуация. От Болезни COVID-19 умерли почти 37 тысяч инфицированных.