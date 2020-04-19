Более 120 россиян вылетели из Токио во Владивосток

Самолет авиакомпании «Аврора» эвакуирует 123 россиянина из столицы Японии Токио во Владивосток. Большинство из них — жители Приморского края.

«Хорошая новость! Девятнадцатого апреля ещё одна группа россиян возвращается на Родину. На этот раз рейсом авиакомпании „Аврора“ из Токио во Владивосток вылетели 123 человека», — сообщило gосольство России в Японии на своей странице в Fасеbook.

В дипмиссии поблагодарили всех живущих в Японии неравнодушных россиян, которые помогли в эвакуации словом и делом.17 апреля на родину вернулись 362 соотечественника, которые из-за пандемии коронавируса застряли на Бали. С 4 апреля Россия приостановила рейсы эвакуацию сограждан из заграницы в рамках мер по борьбе с распространением уханьского вируса.

За минувшие сутки в России инфекцию подхватили еще 6060 человек. Всего в РФ зафиксировали 42 853 случая заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стал 361 человек. Число заразившихся пока продолжает расти каждый день. Как ранее отметил президент России Владимир Путин, пик пандемии еще впереди.