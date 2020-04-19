Более 120 россиян вылетели из Токио во Владивосток
«Хорошая новость! Девятнадцатого апреля ещё одна группа россиян возвращается на Родину. На этот раз рейсом авиакомпании „Аврора“ из Токио во Владивосток вылетели 123 человека», — сообщило gосольство России в Японии на своей странице в Fасеbook.
В дипмиссии поблагодарили всех живущих в Японии неравнодушных россиян, которые помогли в эвакуации словом и делом.17 апреля на родину вернулись 362 соотечественника, которые из-за пандемии коронавируса застряли на Бали. С 4 апреля Россия приостановила рейсы эвакуацию сограждан из заграницы в рамках мер по борьбе с распространением уханьского вируса.
За минувшие сутки в России инфекцию подхватили еще 6060 человек. Всего в РФ зафиксировали 42 853 случая заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 стал 361 человек. Число заразившихся пока продолжает расти каждый день. Как ранее отметил президент России Владимир Путин, пик пандемии еще впереди.