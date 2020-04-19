    19 апреля 2020, 01:37

    В Московской области составили 900 протоколов за нарушение самоизоляции

    Александра Каширина

    За минувшую неделю полиция в Московской области составила 900 протоколов за нарушение правил самоизоляции. Данные приведены на сайте правительства региона.
    В Московской области составили 900 протоколов за нарушение самоизоляции

    «Всего за неделю было оформлено 900 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Основную часть из них, около 500, оформили сотрудники Госадмтехнадзора совместно с сотрудниками полиции», — указал руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

    По его словам, к административной ответственности были привлечены 436 нарушителей, а уведомления о штрафе вручили 52 компании.

    По последним данным, за прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области болеют 3954 человека.

    Накануне губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что прирост новых инфицированных в столичной области постепенно уменьшается.