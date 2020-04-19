В Московской области составили 900 протоколов за нарушение самоизоляции
За минувшую неделю полиция в Московской области составила 900 протоколов за нарушение правил самоизоляции. Данные приведены на сайте правительства региона.
«Всего за неделю было оформлено 900 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Основную часть из них, около 500, оформили сотрудники Госадмтехнадзора совместно с сотрудниками полиции», — указал руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
По его словам, к административной ответственности были привлечены 436 нарушителей, а уведомления о штрафе вручили 52 компании.
По последним данным, за прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 428 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области болеют 3954 человека.
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что прирост новых инфицированных в столичной области постепенно уменьшается.