Российский ученый не согласился с коллегой из Уханя по поводу создания искусственных вирусов

Современные ученые достигли сейчас такого уровня знаний, что вполне могут искусственно создать вирус. Именно конструирование инфекций в лабораториях и помогает найти способы борьбы с ними.

«Сейчас настолько высокие, исключительно интересные и современные технологии молекулярно-генетических исследований, что практически нет невозможного», — пояснил профессор, вирусолог Александр Бутенко во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, на основе этих технологий можно создать аттенуированный штамм вируса, вакцины, химерные конструкции и даже синтезировать среднеспособные вирусные частицы. Но в случае с коронавирусом речи о его искусственном происхождении быть не может. Это природный вирус, чему есть доказательства.

Ранее глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества сейчас нет достаточных знаний, чтобы искусственно создавать вирусы. Это под силу только сверхчеловеку, а объем работы превзошел бы возможности всех людей на планете.

Коронавирус появился в Ухане в конце 2019 года. Он стремительно распространился по всему земному шару, и уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Всего в мире 2019-nCoV подхватили более 2,3 миллиона человек.