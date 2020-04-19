Композитор Александр Вустин умер в Москве. Он заразился коронавирусом

«19 апреля 2020 года в Москве скончался композитор Александр Вустин», — говорится в сообщении организации.

Александр Кузьмич Вустин родился в 1943 году в Москве. Он окончил Московскую консерваторию, потом несколько лет работал музыкальным редактором Всесоюзного радио, затем в издательстве «Композитор». Свою композиторскую деятельность он начал в 1950-х годах, однако его зрелый стиль сформировался лишь через 20 лет. Произведения Вустина звучали в Германии, Франции, Голландии, Англии, США и других странах.

В 2016 году Вустин стал «композитором в резиденции» Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова. Его друзья написали в Facebook, что он скончался от последствий заражения коронавирусом. С COVID-19 сейчас борется его жена. Поэт Лев Рубинштейн написал, что Вустин умер «вот от этой самой подлой заразы».