Гузеева жестко высказалась о нарушителях режима самоизоляции и рекомендовала им отправиться в больницы
Об этом она заявила в эфире передачи «Пусть говорят». «Ну вот я сижу у окна, и я наблюдаю. И они дефилируют, гуляют. У меня такое ощущение, что они вместе с пропуском получили еще иммунитет», — пожаловалась Гузеева.
По ее словам, бессмысленно уговаривать людей оставаться дома. Она отметила, что они имеют право гулять и заражаться, но это дорога в один конец. Ведущая порекомендовала таким людям пойти работать в больницы.
«Если вы больные люди, пожалуйста, совершите подвиг. Идите без масок, идите без вот этой одежды, идите прямо в больницы и скажите: „Мы хотим помочь. Мы выживем, потому что мы получили и пропуск и иммунитет одновременно“», — заявила Гузеева.
Это не первый раз, когда телеведущая возмущается таким безответственным поведением. В конце марта она заявила, что от такой самоизоляции ее «разрывает».