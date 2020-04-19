Выплаты донорам крови с антителами на COVID-19 введут в Москве

В сообщении говорится, что такую меру приняли «в целях стимулирования донорства плазмы COVREC», при этом за раз можно сдать не менее 300 и не более 600 миллилитров.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к выздоровевшим жителям столицы с просьбой стать донорами. Она отметила, что ежедневно от инфекции излечиваются около 100-150 человек. В Москве уже более полутора тысяч победивших болезнь.

Также Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение, что обычные тесты на антитела не могут показать наличие иммунитета к коронавирусу. Они могут лишь сказать, что человек переболел COVID-19. Или, например, что был бессимптомным носителем.