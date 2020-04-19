«Общество объединяется перед угрозой»: Путин обратился к россиянам

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам из своей резиденции в Ново-Огарево. Он поздравил всех с Пасхой и высказался о ситуации с коронавирусом в стране.

Путин напомнил, что в этом году Пасха проходит в условиях вынужденных ограничений. «Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы», — подчеркнул глава страны.

Он подчеркнул, что Россия имеет все необходимое, чтобы пройти через трудности.

«Все уровни власти в ситуации с коронавирусом работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой», — отметил лидер страны во время своего поздравления с Пасхой.

Он добавил, что сейчас в России работают на опережение в борьбе с пандемией. Для этого вводятся различные ограничения, которые необходимы в сложившейся ситуации. Путин подчеркнул, что власти анализируют опыт других стран с COVID-19 и активно сотрудничают с зарубежными коллегами.

«Понимаем, что происходит, видим риски. Знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо», — заявил президент.

В завершении обращения Путин поздравил граждан с Пасхой. «В этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью», — заключил российский лидер.

По данным на 18 апреля, в России зафиксировано 36 793 случая заболевания COVID-19. Врачи вылечили и выписали 3057 пациентов. Летальным исходом закончились 313 фактов заражения. Во многих регионах сейчас действует режим самоизоляции, а в некоторых — пропускной режим. Всех жителей настоятельно просят оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.