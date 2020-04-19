Коронавирус пошел в регионы. Скорость заражения заметно подскочила сразу в нескольких областях

Коронавирус уже успел просочиться во все регионы России. По всей стране зафиксировано уже больше 42 тысяч человек с COVID-19. Больше всего случаев заражения в Москве, но теперь инфекция пошла в регионы. Причем сделала это невероятно резко.

На сайте мониторинга ситуации с коронавирусом можно заметить, что во всех регионах России увеличилось число зараженных. Процентное соотношение меняется от одной области к другой, но среднее значение — плюс 10-20% ежедневно. Есть территории, где люди почти не заражаются коронавирусной инфекцией, но существуют и регионы, где больных стало на 175% больше.

В материале указаны только те территории страны, в которых число зараженных растет больше всего.

Нижегородская область

Коронавирус зафиксировали в 27 районах Нижегородской области. Общее число зараженных — 646 по состоянию на 19 апреля. Днем ранее в регионе число больных не превышало 517. То есть количество инфицированных увеличилось на 129 человек — это плюс 25% за сутки.

COVID-19 подтвердили даже у заместителя губернатора области Игоря Носова. Его заболевание протекает в легкой форме, а подхватил коронавирусную инфекцию он в Москве, когда посещал столицу по вопросам медицинского оборудования.

Таким образом, Нижегородская область поднялась на третью строчку после Москвы и Подмосковья.

В Нижегородской области 30 марта был введен режим самоизоляции, а 11 апреля губернатор Глеб Никитин подписал указ о двухнедельном карантине для всех прибывших в регион из Москвы и Петербурга. При этом подчеркивалось, что о закрытии региона речи не идет.

Несмотря на все введенные меры, в Вербное воскресенье — 12 апреля — толпы нижегородцев отправились в храмы на богослужение. Уже 14 числа церкви были закрыты для прихожан.

Несмотря на резкий рост числа заболевших в регионе, это далеко не самые худшие показатели.

Архангельская область

С начала пандемии в Архангельской области зафиксировали 39 человек с коронавирусом. Но 19 апреля ситуация изменилось. За сутки в регионе число больных увеличилось на 68 человек. Это плюс 175%. Причем 64 человека из указанного числа — пациенты и персонал психиатрической клиники.

В региональном штабе уверены, что число больных в ближайшее время возрастет. В больнице проводят эпидемиологическое расследование, поэтому объявили карантинный режим. Отделение, в котором зафиксировали вспышку, перепрофилируют: один этаж сделают инфекционным отделением, а второй — обсерватором для тех, у кого только подозрения на коронавирус.

Такой резкий рост заболеваемости связан с тем, что в психбольнице люди постоянно находились в одном помещении.

В регионе собираются усилить меры самоизоляции. Местные власти будут тщательнее контролировать передвижение людей по улицам и ограничить их пребывание в общественных местах.

Якутия

За сутки в Якутии количество зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 41 человека, или 88%. Всего в республике 107 случаев, из которых 23 — на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, 30 — в Якутске, 41 — в Алданском районе и чуть меньше случаев зафиксировали в других районах.

19 апреля в Якутск прибыло три рейса с 100 пассажирами. 14 граждан изолировали в обсерватор, а 86 отправили в самоизоляцию.

Рост числа заболевших связан с тем, что многие люди долгое время находились на одном месторождении и часто контактировали друг с другом.

Хакасия

За день в Хакасии зафиксировали 22 новых случая. Число больных увеличилось на 48% и достигло 68 человек.

Новые случаи зафиксировали в Абакане и Белом Яре. По мнению медиков, люди заразились в семье, на работе или в больнице. Всего на карантине находится 891 человек: 832 сидят дома, 21 — в обсерватории и 38 — в больнице.

Ранее исследование анализов на коронавирус в Хакасии было сложнее, так как пробы направляли в Новосибирск. Теперь же их проверяют в Хакасии, поэтому процедура подтверждения диагноза проходит быстрее.

Мордовия

В республике за сутки количество зараженных увеличилось на 60 человек (плюс 31%) и достигло 258. Из числа новых инфицированных 12 — студенты Государственного университета имени Огарева.

Больше всего зараженных в Саранске, Рузаевке, в Ичалковском, Зубово-Полянском районах. Некоторые заболевшие имеют постоянную регистрацию в Московской области.

По данным оперативного штаба, на который ссылаются местные СМИ, на карантине в республике находятся 893 человека. 430 пациентам назначено стационарное лечение.