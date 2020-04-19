В трубопроводах Парижа обнаружен коронавирус

Согласно сообщению, в четырех из 27 проб были обнаружены «крошечные следы» вируса. Такие результаты предоставила лаборатория муниципального управления Eau de Paris.

В целях предосторожности использование трубопровода было немедленно приостановлено.

Власти города заверили, что для питьевой воды нет никакого риска, потому что она проходит по отдельному трубопроводу.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превышает 112 тысяч. Число жертв коронавируса во Франции достигло 19 718.

17 апреля президент России Владимир Путин созвонился с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию с коронавирусом.

Французский лидер поблагодарил главу российского государства за помощь при доставке медицинских средств и оборудования через Россию во Францию. Еще он сказал слова благодарности за содействие при возвращении домой французских граждан.