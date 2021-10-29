Большие новости 29 октября. Депутат Рашкин и лось, рекорд Дзюбы, приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Разделанную тушу лося нашли в машине с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. МВД возбудило дело о незаконной охоте. Артем Дзюба забил 144-й гол в чемпионате России и установил рекорд. Суд вынес первые приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне». Обвиняемые получили от пяти до 14 лет колонии. Об этих и других событиях пятницы, 29 октября, — в дайджесте «360».

Туша лося в машине депутата

Машину с депутатом Валерием Рашкиным и разделанной тушей лося остановили полицейские под Саратовом. Народный избранник объяснил, что труп животного нашел в лесу. По факту убийства лося МВД завело уголовное дело о незаконной охоте. После недалеко от места разделки туши нашли ружье и охотничий билет на имя Рашкина. Комитет по этике Госдумы попросили оценить поведение депутата.

Рекорд Дзюбы

Футболист «Зенита» Артем Дзюба забил свой 144-й гол в чемпионате России и установил рекорд по количеству забитых мячей в этом турнире. Это случилось в игре против московского «Динамо». Этим голом Дзюба превзошел результат экс-футболиста волгоградского «Ротора» Олега Веретенникова — у него было 143 гола в чемпионатах России.

Первые итоги дела «Зимней вишни»

Суд Кемерова вынес первые приговоры обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». 14 лет лишения свободы получила бывший директор компании, владевшей торговым центром, Юлия Богданова. Сроки в 13,5 года и 11 лет получили гендиректор и владелец ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок, и технический директор Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев. Всего на скамье подсудимых оказались восемь человек. Все они получили от пяти до 14 лет колонии.

Страховка за ремонт электрички

«Росгосстрах» взыскал с жительницы Подмосковья 400 тысяч рублей на ремонт электрички. Два года назад этот поезд насмерть сбил ее сына, который переходил пути. Женщине пригрозили судом и повышением суммы. После того как она перевела сумму, страховщики заявили, что деньги вернут. Свое требование они объяснили обязательствами.

Задержания экстремистов

Участников ультраправых группировок задержали в Бурятии и Башкортостане. В ФСБ заявили, что сторонники радикальных взглядов готовили теракты и нападения на представителей органов власти, силовиков и мигрантов. В ходе обысков у подозреваемых из Уфы изъяли самодельные бомбы и холодное оружие.

Фотосессия у храма довела до колонии

Суд отправил блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову в колонию. В местах заключения молодые люди проведут 10 месяцев по делу об оскорблении чувств верующих. К наказанию их привела скандальная фотосессия с имитацией акта орального секса на фоне храма Василия Блаженного.

Фламинго в снегах

Работающие на Ямале нефтяники нашли на территории своей базы фламинго. Экзотическая птица находилась при смерти от переохлаждения, но ее успели отнести в тепло. Как фламинго оказался в северных широтах России, пока не известно. Не исключено, что птица сбежала из контактного зоопарка.