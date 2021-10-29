Дело о незаконной охоте возбудили после обнаружения разделанного лося в машине депутата Госдумы Рашкина

МВД Саратовской области возбудило уголовное дело из-за незаконной охоты на лося. Тушу животного обнаружили ночью 28 октября в машине с депутатом Валерием Рашкиным. О возможном случае браконьерства сообщили в пресс-службе МВД.

Ночью в полицию области сообщили о выстрелах. Полицейские вместе с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства поехали осматривать лесные массивы и остановили автомобиль, который решили обыскать.

В салоне машины правоохранители обнаружили части туши лося, топор и два ножа, испачканные в крови, а рядом с ней, на расстоянии 40 метров, другие части животного. Водитель объяснил, что они с напарником увидели уже мертвое застреленное животное, которое решили забрать и разделать.

Полицейские предложили мужчине сдать тест на состояние опьянения, но он отказался, тогда на него составили протокол об административном правонарушении.

Сейчас в полиции начали проверку истории водителя о том, что он просто подобрал труп зверя в лесу. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело, усмотрев признаки возможного преступления, по статье о незаконной охоте. В охотнадзоре добавили, что разрешение на охоту предоставлено не было.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. На распространенных в СМИ видео мужчина из машины представляется депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.