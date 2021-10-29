«Оплатить ремонт поезда, который ее сына убил». Как страховщики заставили семью отдать 400 тысяч под угрозой суда

Жительница городского округа Солнечногорск оплатила ремонт электрички, насмерть сбившей ее 14-летнего сына в 2019 году. Сумму 400 тысяч рублей потребовала компания «Росгосстрах» в досудебной претензии. После внимания СМИ к ситуации страховщики заявили, что ищут способ вернуть деньги матери.

ЧП с поездом

Скоростной поезд «Ласточка», проезжая подмосковную станцию Поварово, задел 14-летнего подростка, переходившего через пути. От травм он скончался на месте. Родственница семьи погибшего Ольга рассказала «360», что юноша переходил дорогу в разрешенном месте.

«Он шел на электричку: капюшон, наушники, как подростки у нас любят ходить. Переходил железнодорожные пути. Там сделан настил, стоят гудки, есть перильца. Но он был в наушниках, поэтому ничего не услышал», — пояснила она.

Ольга отметила, что во время прохода экспресса по обе стороны перехода должны стоять дежурные, но в тот вечер они ушли в привокзальный магазин, чтобы согреться. По словам собеседницы, это могут подтвердить все очевидцы, на глазах у которых произошла авария.

Гибель единственного сына серьезно подкосила мать мальчика. По словам Ольги, родственники практически не оставляли ее одну. О требовании компенсации с РЖД никто даже не задумывался. Сейчас в семье тоже неблагополучно. Отчим мальчика серьезно заболел. Он находится на паллиативном уходе и не встает с постели. Ему требуется постоянный уход.

Страховка за ремонт

Несколько недель назад страховщики прислали письмо с досудебной претензией, в которой потребовали от матери оплатить ремонт поезда, насмерть сбившего ее сына.

Как пояснила Ольга, «Росгосстрах» дал на оплату выставленного счета 10 дней и при отказе пообещал передать дело в суд, а иск увеличить на 25%. Когда женщина связалась с юристом компании, тот объяснил, что дополнительно ответчику придется оплатить судебные издержки и услуги адвоката. По ее словам, страховщики оплатили РЖД ремонт поврежденной электрички и сейчас пытаются компенсировать свои затраты за счет матери погибшего мальчика.

«Я считаю, что такая несправедливость касается не только нашей семьи. Наверняка это не единственный прецедент. Мы просто заявили, и нас услышали. А сколько пострадавших семей, которые просто не знают, что это можно оспорить? Мать и так наказана дальше некуда, а еще должна оплатить ремонт поезда, который ее сына убил», — подчеркнула Ольга.

Спорная компенсация

В досудебной претензии юристы «Росгосстраха» сослались на статью Гражданского кодекса «Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба». Это означает, что компания может требовать возмещения затрат с виновника аварии. По версии страховщиков, в аварии виноват подросток, так как переходил пути в неположенном месте.

Представляющий интересы матери погибшего адвокат Дмитрий Минаев в беседе с «360» заявил, что его клиентка все оплатила из-за определенного давления страховщиков.

«Мама мальчика перевела деньги, поскольку были высказаны определенные, будем говорить, угрозы, что в ходе рассмотрения дела в суде будет взыскано гораздо больше, чем они предлагают оплатить в добровольном порядке», — поделился он.

В распоряжении «360» оказался снимок чека из банка, где указана сумма 397 500 рублей. В строке «Предназначение платежа» указано»: оплата по претензиям.

Источник фото: телеканал «360»

Адвокат Дмитрий Минаев заявил, что сейчас женщина намерена подать в суд, чтобы вернуть деньги. Он отметил, что представители «Росгосстраха» с ним пока не связывались.

Что говорит «Росгосстрах»

В пресс-службе «Росгосстраха» «360» пояснили, что процесс взыскания в досудебном или судебном порядке проходит в автоматическом режиме и не учитывает, в каком положении находится ответчик.

«К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания (процедура, когда оплативший ущерб вместо виновника получает право вернуть свои деньги — прим.ред.) и ряда процедур сопровождения досудебных или судебных претензий может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе отметили, что не могли не потребовать компенсации, так как бездействие страховой компании в этой ситуации нарушает закон.

В «Росгосстрахе» подчеркнули, что сейчас юристы ищут выход для отказа от претензии и возврата денег матери погибшего подростка.