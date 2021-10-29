Готовивших теракт участников неонацистской группировки задержали в Башкирии

Участников неонацистской группировки задержали в Башкортостане при подготовке теракта на одном из объектов правоохранительных органов. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что задержали пятерых жителей Уфы 2001−2003 годов рождения. Все они входили в неонацистскую группировку и готовили самодельные бомбы для проведения терактов.

В ходе обысков силовики нашли тайник, откуда изъяли готовые к применению самодельные взрывные устройства, вещество для изготовления бомб, а также девять единиц холодного оружия и националистическую атрибутику.

В отношении задержанных завели уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».

По решению суда подозреваемых отправили под стражу.

Это уже второе задержание участников праворадикальной группировки за сегодняшний день. Ранее стало известно о поимке четырех экстремистов в Бурятии. В ФСБ уточнили, что злоумышленники готовили атаки на представителей органов власти, правоохранителей и приезжих из Центральной Азии. Против задержанных завели уголовное дело о создании экстремистского сообщества.