ФСБ показала видео задержания и обысков у правых радикалов в Бурятии

ФСБ опубликовала видео спецоперации по задержанию праворадикальных экстремистов в Бурятии. По данным ведомства, они готовили атаки на органы власти.

На записи видно, что сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли у экстремистов большое количество холодного и огнестрельного оружия, боеприпасы, телефоны, планшеты и различную нацистскую символику.

В ФСБ уточнили, что создатели группировки планировали совершить свои акции против представителей госорганов, правоохранителей и приезжих из Центральной Азии.

Задержанные также занимались вербовкой молодых людей в свои ряды, в том числе распространяли свои идеи среди студентов.

Против основателя ячейки и еще троих ее активных участников возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества и участии в экстремистском сообществе.