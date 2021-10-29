Нефтяники нашли на Ямале замерзшего фламинго

Сотрудники Спорышевского нефтяного месторождения на Ямале нашли на территории своей базы «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» фламинго. О необычной находке нефтяников написали в Telegram-канале Znak.

Работники предприятия успели в самый последний момент — птица уже начинала умирать от переохлаждения. Если бы они подоспели чуть позже, она бы погибла.

Нашелся фламинго во время традиционного ежедневного обхода территории. Сотрудники решили позаботиться о пернатом и отнесли его в теплое служебное помещение, где оно пришло в себя.

Как птица попала на нефтебазу, неизвестно. Возможно, ей удалось сбежать из контактного зоопарка или от любителей экзотических питомцев из города Ноябрьска, который находится в 15 километрах от месторождения.

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