«Росгосстрах» вернет деньги семье сбитого «Ласточкой» школьника в Подмосковье

«Росгосстрах» вернет деньги, которые взыскал с семьи школьника, погибшего под колесами поезда «Ласточка» в 2019 году. Об этом «360» сообщили в пресс-службе страховой компании.

Представители «Росгосстраха» пояснили, что регрессное взыскание и ряд процедур сопровождения досудебных или судебных претензий автоматизированы. Это может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи.

«[Этот фактор] не позволяет с учетом всех обстоятельств сразу реализовать внепроцедурное решение, например, отказаться от претензии. Сейчас юристы „Росгосстраха“ занимаются урегулированием ситуации с регрессом к семье погибшего <…> и определяют механизм законного возвращения взысканных средств», — уточнили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что взыскание регресса после выплаты потерпевшему страхового возмещения является неотъемлемой частью работы любого страховщика. При этом его бездействие могут расценить как нарушение действующего законодательства.

«Гражданский кодекс предполагает, что в ситуациях, как эта, требования обращаются на наследников или применительно к несовершеннолетним — на законных представителей», — заключили в «Росгосстрахе».

Ранее «Новая газета» сообщила о том, что «Росгосстрах» потребовал более 400 тысяч рублей за ремонт «Ласточки» с родителей 15-летнего школьника, который погиб под колесами поезда на станции Поварово в Солнечногорске в 2019 году. Издание ссылалось на досудебную претензию.

По информации «Новой газеты», «Росгосстрах» выплатил РЖД 400 972 рубля ущерба, но такую же сумму возмещения потребовал от семьи погибшего подростка. Мать мальчика выплатила компании эту сумму. Близкие заявили изданию, что речь шла о вмятине на поезде.