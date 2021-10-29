Депутат Рашкин объяснил, откуда в его машине взялась разделанная туша лося

Депутат Валерий Рашкин, которого поймали в Саратовской области с разделанной тушей лося в багажнике, уверил, что не занимался незаконной охотой. По его словам, он гулял в лесу и случайно наткнулся на убитое животное.

«Приехал к своим друзьям, пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося», — заявил парламентарий в беседе с телеканалом RTVI.

Рашкин добавил, что он вернулся к товарищам и предложил отвезти тушу в полицию, что они и сделали, но по пути их встретили силовики. Депутат уверил, что не пил перед тем, как сесть за руль, а от медосвидетельствования отказался, потому что в Саратовской области можно «элементарно сфальсифицировать результаты».

Ранее стало известно, что ехавшего на машине с безработным другом Рашкина остановили в Саратовской области и нашли в багажнике тушу лося, которую кто-то уже разделал. Полицейские завели уголовное дело о незаконной охоте.