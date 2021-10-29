В Госдуме попросили комитет по этике начать проверку из-за ситуации с трупом лося в машине с депутатом Рашкиным

Глава «Трезвой России», депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил главу комитета по депутатской этике Валентину Терешкову разобраться в истории с парламентарием Валерием Рашкиным, которого поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике машины. В распоряжении «360» оказалось обращение Хамзаева.

«Прошу вас и других членов комиссии по вопросам депутатской этики провести тщательную проверку и разобраться в данном инциденте», — написал депутат.

Источник фото: телеканал «360»

Хамзаев назвал поведение Рашкина недопустимым и призвал обнародовать результаты разбирательств.

Накануне правоохранители остановили машину с Валерием Рашкиным за рулем в саратовском лесу. Он отказался пройти медосвидетельствование, а в багажнике нашли разделанную тушу лося. Полицейские завели дело о незаконной охоте. Сам депутат объяснил, что нашел мертвого лося во время прогулки и вез его в отделение МВД. Он уверил, что не пил алкоголь, а от медосвидетельствования отказался, потому что опасается возможной провокации.