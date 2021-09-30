Блогер из Таджикистана выложил пошлое видео на фоне храма Василия Блаженного
Блогер Руслан Бобиев решил собрать побольше лайков от подписчиков и опубликовал в своем Instagram фото, на которых девушка в куртке с надписью «полиция» имитирует с ним оральный секс на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. Сейчас все публикации удалены. Но скриншоты выложила в Telegram журналистка Юлия Витязева.
Фотографии он подписал «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить». По данным Витязевой, после этой фотосессии Бобиев был задержан.
«Ни на что не намекаю, но школу „герой“ вчерашнего вечера заканчивал в населенном пункте с названием Егед. А это, как подсказывает дедушка Google, — деревня в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан», — написала журналистка.
На одном из скриншотов Stories блогера видно, что он находится за решеткой, по другую сторону которой можно различить сотрудника правоохранительных органов.
«Телефон забирают. Успокойтесь теперь. Пропадаю на несколько дней», — говорится в надписи на снимке.
В полиции эту информацию официально не комментировали.