Блогер из Таджикистана выложил пошлое видео на фоне храма Василия Блаженного

Блогер Руслан Бобиев решил собрать побольше лайков от подписчиков и опубликовал в своем Instagram фото, на которых девушка в куртке с надписью «полиция» имитирует с ним оральный секс на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. Сейчас все публикации удалены. Но скриншоты выложила в Telegram журналистка Юлия Витязева.

Фотографии он подписал «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить». По данным Витязевой, после этой фотосессии Бобиев был задержан.

«Ни на что не намекаю, но школу „герой“ вчерашнего вечера заканчивал в населенном пункте с названием Егед. А это, как подсказывает дедушка Google, — деревня в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан», — написала журналистка.

На одном из скриншотов Stories блогера видно, что он находится за решеткой, по другую сторону которой можно различить сотрудника правоохранительных органов.

Источник фото: телеканал «360»

«Телефон забирают. Успокойтесь теперь. Пропадаю на несколько дней», — говорится в надписи на снимке.

В полиции эту информацию официально не комментировали.