Участников скандальной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного приговорили к 10 месяцам колонии

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного. Их обвиняли в оскорблении чувств верующих.

Постановление вынес судебный участок № 370 Тверского района Москвы. Суд постановил, что Чистова и Муроджонзода (это настоящая фамилия пранкера, Бобиев — псевдоним — прим. ред.) совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии общего режима.

Снимки были сделаны в конце сентября. После этого пару задержали и приговорили к административному аресту, Бобиева оштрафовали на пять тысяч рублей. Также было вынесено постановление о его выдворении из России в Таджикистан за нарушение миграционного законодательства.

Помимо этого, в их действиях усмотрели оскорбление религиозных чувств верующих. Было возбуждено уголовное дело. Оба приносили свои извинения за случившееся, но суд приговорил их к тюремному сроку.

Снимки, на которых Бобиев и Чистова изображали оральный секс, были сделаны на фоне храма Василия Блаженного. При этом на девушке была надета куртка с надписью «Полиция». Блогер опубликовал фото у себя в Instagram с подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».