Ружье и охотничий билет на имя Рашкина нашли у места разделки туши лося

Ружье и охотничий билет на имя Валерия Рашкина нашли у места разделки туши животного в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

«Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.», — сказано в релизе пресс-службы МВД.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, которую вел Валерий Рашкин, 28 октября. Проходить медицинское освидетельствование депутат отказался. В его багажнике обнаружили разделанную тушу лося. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

По словам Рашкина, мертвое животное он обнаружил на прогулке и намеревался отвезти его в отделение МВД. Парламентарий заверил, что не употреблял спиртное. Медосвидетельствование он отказался проходить из-за опасений насчет возможных провокаций.

В Кремле заметили, что разобраться в истории с депутатом предстоит сотрудникам правоохранительных органов и специалистам природоохранного ведомства. А депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в думский комитет по этике с просьбой выяснить все подробности случившегося.