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    29 октября 2021, 18:59

    Ружье и охотничий билет на имя Рашкина нашли у места разделки туши лося

    Саратовское МВД: ружье и охотничий билет на имя Рашкина нашли у места разделки туши лося

    Дамир Матюхин

    Ружье и охотничий билет на имя Валерия Рашкина нашли у места разделки туши животного в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД.

    «Сотрудники полиции обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.», — сказано в релизе пресс-службы МВД.

    Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области

    Сотрудники правоохранительных органов остановили машину, которую вел Валерий Рашкин, 28 октября. Проходить медицинское освидетельствование депутат отказался. В его багажнике обнаружили разделанную тушу лося. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

    По словам Рашкина, мертвое животное он обнаружил на прогулке и намеревался отвезти его в отделение МВД. Парламентарий заверил, что не употреблял спиртное. Медосвидетельствование он отказался проходить из-за опасений насчет возможных провокаций.

    В Кремле заметили, что разобраться в истории с депутатом предстоит сотрудникам правоохранительных органов и специалистам природоохранного ведомства. А депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в думский комитет по этике с просьбой выяснить все подробности случившегося.